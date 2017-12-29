Картина дня

Иркутский гидрометцентр: Уходящий декабрь стал рекордсменом по высоте снежного покрова
Выборы главы ТПП Восточной Сибири пройдут на фоне обострившейся конкуренции за пост
Идеологические войны в Приангарье: Николай Николаев вжился в амплуа критика губернатора
Маньяку из Ангарска Попкову продлили арест до 15 июня 2018 года
Александр Якубовский стал председателем Иркутского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ"
Автомобилисты Иркутска встали в 10-балльные пробки вечером 28 декабря

Яркие подарки с выгодой: как россияне исполняли новогодние мечты в разные эпохи
Сбербанк выдал ипотечных кредитов на сумму более 18 млрд рублей в 2017 году в Приангарье
Компания En+ Group объявляет в Иркутске лыжные каникулы
Министр спорта Приангарья поблагодарил участников проекта «Дети на льду. Звезды»

Видеосюжеты

Дед Мороз-альпинист из Усть-Илимска приходит к детям в дом через окно

Фоторепортажи

Около 5 тысяч жителей Иркутска приняли участие в открытии главной городской елки 28
Автомобиль Mazda Demio горел в центре Иркутска
Иркутский дацан: буддийский храмовый комплекс на улице Баррикад 11
Иркутская синагога: единственный в регионе еврейский молитвенный дом 14
за сегодня / за вчера

Все Новости

00:00 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на пятницу, 29 декабря
28 декабря, 23:45 Ученые рассказали, как ревность может уничтожить отношения
28 декабря, 20:00 Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году
28 декабря, 19:45 Жительнице Приангарья и ее любовнику дали 23 года тюрьмы на двоих за убийство мужа
28 декабря, 19:30 Черные лесорубы в Братске получили условные сроки за ущерб в 6 млн рублей
28 декабря, 19:15 44% респондентов считают Иерусалимскую лестницу лучшим общественным пространством Иркутска
28 декабря, 19:00 Диетолог: Главное – поужинать 31 декабря и не сидеть за новогодним столом всю ночь
28 декабря, 18:50 Автомобилисты Иркутска встали в 10-балльные пробки вечером 28 декабря
28 декабря, 18:45 Температура воздуха в Иркутской области опустится до -50°С в январе
28 декабря, 18:30 Улетный Новый год, Christmas Music Party и елка в цирке: куда пойти в выходные в Иркутске
28 декабря, 18:30 Выборы главы ТПП Восточной Сибири пройдут на фоне обострившейся конкуренции за пост
28 декабря, 18:00 Работник автомойки за рулем Toyota Land Cruiser сбил бабушку с внуком в Братске
28 декабря, 17:45 Идеологические войны в Приангарье: Николай Николаев вжился в амплуа критика губернатора
28 декабря, 17:40 Иркутский гидрометцентр: Уходящий декабрь стал рекордсменом по высоте снежного покрова
28 декабря, 17:30 Жителя Ангарска приговорили к 5 годам тюрьмы за сбыт наркотиков и хранение оружия
28 декабря, 17:05 Усть-Кутскую ЦРБ в Приангарье обязали получить лицензию на оказание медпомощи онкобольным
28 декабря, 16:35 Проживающего в Иркутске иностранца осудили на 2,5 года тюрьмы за пропаганду терроризма
28 декабря, 16:30 Морозы, снег и сильный ветер прогнозируют в Иркутской области 28 и 29 декабря
28 декабря, 16:00 Волонтеров обучат в Иркутске для участия в мировом чемпионате WorldSkills
28 декабря, 15:30 Первый замгендиректора АО «Труд» победил в региональном этапе конкурса «Инженер года»
Идеологические войны в Приангарье: Николай Николаев вжился в амплуа критика губернатора
Депутат беспокоится, что Сергей Левченко может не поддержать Владимира Путина на выборах президента из-за коммунистических взглядов
Анастасия Дубровина: Надеюсь, Год добровольца привлечет внимание к волонтерам Приангарья
Одна из основательниц Иркутского регионального волонтерского центра рассказала об итогах работы и направлениях добровольчества
ТОП-10 самых интересных и необычных вакансий на рынке труда в Иркутске
ИА IrkutskMedia совместно с HeadHunter составило рейтинг неожиданных профессий
Власти Листвянки знают о деятельности китайских гостиниц на землях под ИЖС на Байкале
По словам главы поселка, в администрации МО находится заявление об изменении вида разрешенного использования земель под деловую застройку

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«Ангара» выбрана перевозчиком по субсидированным маршрутам в Бурятии
Спрос на кредитование физлиц в Сбербанке в Байкальском регионе вырос почти на четверть
«Ростелеком» строит систему «112» на территории Иркутской области
Остаться на связи и при деньгах: лучшие тарифы в Приангарье от любимых операторов страны

29 декабря

В 1970 году в Иркутске был торжественно открыт новый отдел Иркутского областного краеведческого музея – Дом-музей декабристов

Цитата дня
«Комитет стандартов при СМ СССР утвердил ГОСТ на громкоговоритель 25 ГРД 1У-5, дающий право Иркутскому заводу радиоприемников выпускать его со знаком качества»
написал в летописи Иркутска 29 декабря 1970 года Юрий Колмаков

ЦИФРА ДНЯ

4 824 000

рублей общая стоимость производственного корпуса большого кирпичного завода в поселке Лисиха в Иркутске, смету которого утвердили в 1936 году
Иркипедия

Фото дня
Рожденная в Советском Союзе: Иркутская область отметила 80-летний юбилей

История создания и развития одного из крупнейших в Сибири регионов – в материале ИА IrkutskMedia

Общество
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на пятницу, 29 декабря
Ученые рассказали, как ревность может уничтожить отношения
Рецепт выходного дня от Полины Шилиной: домашний апельсиновый мармелад к Новому Году
44% респондентов считают Иерусалимскую лестницу лучшим общественным пространством Иркутска

Происшествия
Жительнице Приангарья и ее любовнику дали 23 года тюрьмы на двоих за убийство мужа
Черные лесорубы в Братске получили условные сроки за ущерб в 6 млн рублей
Работник автомойки за рулем Toyota Land Cruiser сбил бабушку с внуком в Братске
Жителя Ангарска приговорили к 5 годам тюрьмы за сбыт наркотиков и хранение оружия

Политика
Идеологические войны в Приангарье: Николай Николаев вжился в амплуа критика губернатора
Николай Николаев: Официально безработицы из-за запрета вылова омуля на Байкале нет
Ростислав Гольдштейн: Осенняя сессия СовФеда была насыщенной и продуктивной
Спикер ГД РФ: Мы должны включится в реализацию задач обозначенных Владимиром Путиным

Бизнес
Первый замгендиректора АО «Труд» победил в региональном этапе конкурса «Инженер года»
Александр Якубовский стал председателем Иркутского регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ"
Фирма-владелец сети "Светофор" нарушила антимонопольное законодательство - Иркутское УФАС
«Ангара» выбрана перевозчиком по субсидированным маршрутам в Бурятии

Спорт
Саночник из Братска завоевал «золото» на Кубке России
Хоккеисты «Ермака» из Ангарска обыграли «Ижсталь» из Ижевска в домашнем матче ВХЛ
БК «Иркут» обыграл действующего чемпиона Суперлиги-1 «Университет-Югру»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» победили «Сибсельмаш» в домашнем матче чемпионата России

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А напоследок я заброшу: Хабаровский ХК "Амур" победил "Спартак" в овертайме

28 декабря, 20:00

Ученый СВФУ стал обладателем гранта Японского общества продвижения науки

28 декабря, 19:55

Угрозу обрушения кровли офисного здания ликвидировали магаданские спасатели

28 декабря, 19:55

Новогодний «подарок» в виде повышения цен на проезд в электричке получили кубанцы

28 декабря, 19:40

ТОП происшествий в Севастополе: пожизненное маньяку и наркоман сбил насмерть ребенка

28 декабря, 19:10

Новые игроки пришли в ХК "Адмирал"

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Россияне смогут купить алкоголь через интернет только по банковским картам

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На ночь глядя: взрыв в Петербурге, WhatsApp прекратит работу, самые сексуальные женщины

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Уссурийцам придется платить за отопление по новым правилам уже с января
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